RIPRESA ALLENAMENTI: ecco le raccomandazioni della Federmedici per i calciatori

La Federmedici ha realizzato un piano di ripresa degli allenamenti con un elenco di esami e monitoraggi indispensabili per ricominciare ad allenarsi e giocare. Come riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, le “raccomandazioni” sono rivolte a tutti gli sportivi professionisti ove si ravvisi la possibilità di riprendere la stagione. Nei prossimi giorni, invece, saranno diffuse altre indicazioni per la sicurezza di spogliatoi, locali comuni e servizi igienici negli impianti.

Si comincerà col dividere in due gruppi i calciatori: da una parte i positivi accertati e guariti, ma anche quegli atleti che, a giudizio del responsabile sanitario, abbiano avuto sintomi riferibili al Coronavirus fra i quali 37,5 gradi di febbre, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia. Dall’altra ci saranno i negativi, gli asintomatici nel periodo di emergenza (i non testati), ma anche coloro che sono stati a contatto con i positivi (compagni di squadra o familiari). Le disposizioni prevedono la necessità di un esame clinico effettuato dal responsabile sanitario e di sottoporsi al tampone (o test simile). Gli atleti RNA negativi si sottoporranno al test IgG/IgM (ricerca anticorpi).

La lista dei controlli per i positivi comprende il test cardio polmonare, l’ecocardiogramma color doppler, l’holter per 24 ore inclusivo anche di una seduta di allenamento, la spirometria, gli esami ematochimici, la radiologia polmonare. Dopo tutto questo ci dovrà essere un nullaosta infettivologico per la ripresa. Il periodo individuale di graduale recupero sarà di 15 giorni.

Per il secondo gruppo, oltre al tampone ogni 4 giorni, è previsto un test da sforzo massimale, l’ecocardiogramma, la spirometria e le analisi ematochimiche. Nelle ultime ore anche la Federcalcio ha interpellato la sua commissione scientifica per definire un’indispensabile percorso di controlli prima dell’eventuale ripartenza. L’obiettivo è quello di prendere in considerazione tutte le variabili per tutelare la salute degli atleti. In particolare, bisognerà verificare gli effetti della positività sui giocatori colpiti dal virus, monitorando assiduamente alcuni parametri.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***