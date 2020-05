CALCIO SICILIANO: acque agitate anche in casa Trapani

Mentre il Catania trema per il futuro societario facendo i conti con importanti contestazioni della Procura contenute nella istanza di fallimento depositata nei giorni scorsi, nell’ambito del calcio siciliano professionistico anche il Trapani non sorride. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni il Tribunale di Roma, sulla base delle memorie difensive presentate dai legali delle parti, sarà chiamato ad assumere una decisione in merito al contenzioso sorto tra la Fm Service dell’avellinese Maurizio De Simone, che a suo tempo aveva rilevato la società dal gruppo-Morace, e la romana Alivision cui la Fm Service ha ceduto le quote sociali del club il 21 giugno dello scorso anno. Non essendo state pagate due rate consecutive di quanto pattuito, così come previsto nel contratto di cessione delle quote, la proprietà del Trapani dovrebbe tornare alla Fm Service.

La Alivision, da parte sua, sostiene di non aver pagato avendo chiesto un indennizzo di circa 3.700.000 euro per minusvalenze e passività occultate dalla Fm Service al momento della cessione. Intanto il club si trova in difficoltà in quanto la FM Service di recente ha ottenuto il pignoramento, per un importo di circa 540 mila, sui conti correnti bancari del Trapani e presso la Lega per un altro contenzioso circa l’indebito utilizzo da parte dell’attuale proprietà di una fideiussione della scorsa stagione.

