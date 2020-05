CASTELLACCI (Pres. Ass. italiana medici calcio): “Cose drammatiche in B e C, medici Trapani si sono già dimessi”

Enrico Castellacci, ex responsabile sanitario della Nazionale azzurra ed attuale Presidente dell’Associazione Italiana Medici Calcio, ha parlato ai microfoni di SportMediaset della drammaticità della situazione in Serie B e C causata dall’emergenza Coronavirus:

“Protocollo inaccettabile? Essere responsabili di tutto è paradossale, il medico è responsabile dell’atto sanitario, di fare test, tamponi. Avrei preferito un’altra linea per riprendere il campionato. Non ho accettato che la Federazione abbia avallato l’input governativo. Non è ipotizzabile che una Federazione non si sia resa conto quanto sia inammissibile che ci sia una responsabilità unica del medico e non ci sia la condivisione del rischio, è completamente anomalo. Quante lettere di dimissioni ho ricevuto dai medici sportivi? In B e C le cose sono drammatiche, ho ricevuto da parte di due terzi dei medici di B le eventuali dimissioni, quelli del Trapani si sono già dimessi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***