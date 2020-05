CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015. Marotta-Curiale, successo in tandem a Pagani

Fu a Pagani che il Catania allenato da Andrea Sottil vinse per la seconda volta in trasferta nel campionato 2018-19, dopo il 2-1 di Rende. Il 20 ottobre 2018 i rossazzurri si imposero allo stadio “Marcello Torre” con il punteggio di 4-2. Alessandro Marotta e Davis Curiale, terminali offensivi della squadra, siglarono due reti a testa in quel soleggiato pomeriggio che arrise agli uomini di mister Sottil.

La gara si mise subito in discesa. Marotta segnò l’1-0 dopo undici secondi dal calcio d’avvio, sfruttando a pieno un appoggio in elevazione di Curiale. Al 3′ fu la volta del compagno di reparto, imbeccato da Lodi con un lancio dalla perfezione geometrica. Lo 0-3 sul tabellone si materializzò già al 13′: Marotta insaccò sul primo palo concludendo di destro. La Paganese però non si disunì e chiuse il primo tempo sul parziale di 1-3.

In quella partita il Catania soffrì parecchio sui calci piazzati, tant’è che al rientro dall’intervallo la Paganese si portò addirittura sul 2-3: al gol di Parigi (36′), seguì la punizione magistrale dello specialista Scarpa (52′). I padroni di casa si galvanizzarono ed ebbero tre occasioni propizie per pareggiare fino al quarto gol rossazzurro. Al minuto 81 Curiale si procurò e trasformò un penalty determinante ai fini del risultato che vide il Catania imporsi con merito per 4-2.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***