CORONAVIRUS A CATANIA – Il Prefetto: “Controlli intensificati tra il 30 maggio e 2 giugno. Particolare attenzione a zone movida”

Il prefetto di Catania, durante una riunione in video conferenza del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso che per garantire il rispetto delle misure anti assembramento saranno intensificati i controlli delle forze dell’ordine in occasione dell’imminente ponte di festività tra il 30 maggio e il 2 giugno. Decisione assunta sulla base dei recenti episodi di affollamento nelle località marinare che si sono verificati in seguito all’attenuazione delle misure di contrasto al Coronavirus.

Durante la riunione è stata incentivata, in particolare, l’attuazione dei metodi di dissuasione lungo il litorale costiero e le zone della “movida”. Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, i sindaci di Catania, Aci Castello ed Acireale, che si sono impegnati ad uniformare gli orari di chiusura degli esercizi pubblici. A Catania l’Autorità Portuale adotterà un analogo provvedimento a riguardo delle attività commerciali all’interno del porto. Il prefetto ha anche deciso di incrementare il numero dei presidi sul territorio per prevenire e contrastare la criminalità diffusa e predatoria e i fenomeni di abusivismo. Tutto questo con il contributo dei militari dell’operazione “Strade sicure”, la Polizia Stradale e le Polizie Municipali.

