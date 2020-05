Il Premier Giuseppe Conte ha firmato il DPCM recante tutte le nuove misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus in vigore dal 18 maggio. E’ possibile consultare la documentazione in formato PDF in cui è disponibile il contenuto integrale del DPCM e un ampio fascicolo che include i protocolli da rispettare per tutti i settori:

===>>> DPCM 17 MAGGIO 2020

===>>> PROTOCOLLI ALLEGATI AL DPCM

