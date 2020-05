GOMEZ: “Ho ritrovato una Catania bella ma triste. Ricordi bellissimi come il derby col Palermo…”

Non solo Mariano Izco. Anche l’ex Catania Alejandro Gomez partecipa a ‘The Biggest Game’ con una raccolta fondi per combattere l’emergenza Coronavirus, essendo promotore dell’iniziativa benefica. In un’intervista concessa al quotidiano La Sicilia, il ‘Papu’ si sofferma sui ricordi di Catania e non solo:

“Conservo tre maglie del Catania, una per ogni stagione vissuta in Sicilia. Molte le ho regalate, ma quelle tre sono speciali, riservate ai miei figli e sono il riassunto di tante gare particolari. Erano gli anni dei miei inizi, ho ricordi bellissimi. Penso al 2-2 in casa della Juve con il pareggio miracoloso di Lodi al 95′, il gol tra le mura amiche contro la Roma al 90′ durante la stagione di Montella. Giocavamo a memoria. La stagione di Maran per me è stata favolosa: segnai 8 gol in una squadra compatta che giocava benissimo e realizzò il record di punti. Ricordo anche le quattro reti alla Lazio. Il derby col Palermo? Con Ilicic litighiamo piacevolmente sempre, lui ha segnato spesso al Catania ma gli rispondo che vincevo sempre io. Catania era un paradiso per noi, è stata la nostra casa. Avevamo tutto: l’affetto della gente, il mare, il sole, c’era una felicità incredibile”.

Sul presente rossazzurro, Gomez aggiunge: “Sono tornato in gran segreto qualche anno fa, ritrovando una città bellissima ma triste. E’ un effetto strano per me. Speriamo che il Catania riparta, non so da quale categoria. Spero la C. Merita un palcoscenico migliore. La Sicilia non può non avere squadre in A e un derby come quello del Palermo”.

