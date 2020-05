LIOTRIZZATI: “Basta parlare di avvocati e tribunali, quando si trova il bandolo della matassa?”

L’attesa prosegue. Inevitabilmente il futuro del Calcio Catania passa dal tribunale fallimentare che, dopo l’ammissione alla richiesta di annessione al concordato preventivo dei giorni scorsi, attende una relazione dettagliata sulla proposta di acquisto presentata da Sigi Spa prima di procedere con la procedura competitiva. Si va, pertanto, verso un allungamento dei tempi. I ‘Liotrizzati’, gruppo di tifosi che segue le partite del Catania dalla Curva Sud, si lasciando andare ad un libero sfogo su Facebook:

“Ci siamo rotti i co****** di parlare di bilanci, avvocati, tribunali, mister x y z, imprenditori, concordati e via dicendo. Abbiamo una voglia matta di parlare di calcio, di schemi, di allenatore e giocatori. Ed ancora non ci è possibile e non solo per le conseguenze del covid, ma perché ancora un losco figuro tiene in ostaggio forzato il nostro Catania. E ancora il bandolo di questa matassa di filo spinato avvelenato non si riesce a trovare. Non se ne può più”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***