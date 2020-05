SERIE C – Bandecchi (Pres. Ternana): “Favorevole a Lega Pro nazionale con 22 squadre”

Stefano Bandecchi, numero uno della Ternana, propone il format giusto affinchè la Serie C riparta con efficacia:

“Una Serie C nazionale con 22 squadre da nord a sud, poi due gironi di semi professionismo – spiega al Corriere dello Sport – Serve qualcosa di diverso, ho la sensazione che non sarà come prima. Se si ripartisse a settembre come oggi, la Serie C non ce la farà. Ci sono società in evidente difficoltà, sappiamo che la categoria è totalmente supportata dai presidenti. Ci vogliono dai 4 ai 10 milioni, tanti non hanno questa possibilità. A gennaio esisteva un mondo che ora non c’è più”.

