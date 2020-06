BELECK: si avvicina l’addio al Catania?

Appena 7 apparizioni sul rettangolo verde con il Catania, per un totale di oltre 430 minuti. Steve Beleck, 27enne attaccante che il club rossazzurro ha prelevato dalla lista degli svincolati a febbraio dopo avere salutato il Rieti, non è mai riuscito a trovare la via della rete in casacca rossazzurra. Adesso vedremo se la stagione riprenderà, sfruttando nuove eventuali occasioni. Sta di fatto che Beleck è vincolato al Catania fino al 30 di questo mese, mentre da Salerno sono sempre più insistenti le voci di un vicino accordo per il suo passaggio alla Salernitana. I granata hanno smentito i rumors legati ad un precontratto che il camerunense avrebbe già firmato tempo fa, ma la punta classe ’93 resta un obiettivo di mercato sensibile per il club campano.

