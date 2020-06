CATANIA: più di 30 giocatori convocati a Torre del Grifo

Tutti i giocatori della rosa del Catania inseriti nella lista dei convocati per il raduno in vista dei Play Off, provando a superare le criticità legate al mancato adempimento degli emolumenti di gennaio e febbraio. Al momento non tutti i giocatori hanno risposto presente, ma l’obiettivo rimane quello di provare a convincere ogni singolo componente a partecipare agli spareggi promozione. I casi spinosi riguarderebbero Esposito, Barisic e Di Molfetta. Da lunedì sera anche Mbende e Beleck in sede. Su La Sicilia si legge l’elenco dei rossazzurri convocati a Torre del Grifo, con l’aggiunta di qualche elemento della Berretti per un totale di 33 giocatori:

PORTIERI: Furlan, Martinez, Borriello, Coriolano.

DIFENSORI: Calapai, Silvestri, Esposito, Mbende, Marchese, Pinto, Noce, Saporetti, Pino, Panebianco.

CENTROCAMPISTI: Biondi, Biagianti, Rizzo, Dall’Oglio, Di Grazia, Salandria, Vicente, Welbeck, Giuffrida, Frisenna.

ATTACCANTI: Manneh, Mazzarani, Curcio, Curiale, Barisic, Beleck, Capanni, Di Molfetta, Rossitto.

