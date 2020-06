CATANIA (Sondaggio): tante luci oppure molte ombre nel percorso Play Off dei rossazzurri?

E così, malgrado la raffica di problemi societari, si è deciso di giocare regolarmente gli spareggi promozione. Il Catania ci prova, la maggioranza dei votanti al sondaggio pubblicato nei giorni scorsi sul tema concorda con la scelta di fare ritorno in campo. Restando sull’argomento, proponiamo un nuovo sondaggio chiedendo al popolo rossazzurro quale ruolo potrebbe recitare la squadra di Cristiano Lucarelli ai Play Off. Percorso destinato a concludersi in breve tempo, oppure il Catania potrebbe rivelarsi una sorpresa malgrado non abbia il favore dei pronostici? Esprimi la tua preferenza:

Percorso Play Off: quale destino per il Catania? Durerà poco l’avventura ai Play Off Il Catania vincerà i Play Off La squadra sarà tra le protagoniste ma non vincerà gli spareggi Catania destinato ad uscire subito dai Play Off Created with

