CONSIGLIO FEDERALE: indiscrezioni da Roma, le prime tre promosse in B e algoritmo per griglia playoff/playout?

Giungono le prime indiscrezioni dal Consiglio Federale in corso dalle 12 a Roma, per quanto concerne il campionato di Lega Pro: secondo quanto raccolto da tuttoc.com si sarebbe deciso per la promozione in Serie B delle tre capoliste, quindi Monza, Vicenza e Reggina. Le ultime classificate dei tre gironi (Gozzano, Rimini e Rieti), verrebbero retrocesse direttamente in Serie D. Previsti playoff per decidere la quarta promossa e playout per le altre retrocessioni. Sarà usato l’algoritmo per determinare la griglia.

