CONTRATTI E PRESTITI: bozza Figc diventa documento ufficiale, le novità in sintesi

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato la bozza della FIGC contenente le linee guida sulla estensione dei contratti in scadenza. Bozza che è stata tradotta in documentazione ufficiale. I prestiti delle squadre che riprenderanno il campionato saranno automaticamente prolungati fino al 31 agosto mentre i calciatori con il contratto in scadenza dovranno trovare un accordo privato con i rispettivi club di appartenenza per terminare la stagione e non risultare svincolati. Prevista anche la ridistribuzione degli stipendi su 14 mensilità, con i tesserati che avranno rateizzata la paga di giugno nei mesi di luglio ed agosto mentre nella stagione successiva, al via dall’1 settembre, gli emolumenti saranno erogati in 10 mensilità per non creare disavanzi tra società e dipendenti.

