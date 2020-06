CORONAVIRUS IN SICILIA – Musumeci (Pres. Regione): “Confini aperti dal 3 giugno, app per chi arriva facoltativa”

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1 apre i confini:

“Dal 5 giugno sarà attiva l’app Sicilia Sicura per chi arriva in Sicilia. Che sarà facoltativa e permetterà a chi arriva nell’Isola di poter essere assistito dal personale medico dell’Unità sanitaria turistica in caso di bisogno. L’unica cosa che chiediamo è la registrazione online. Stiamo istituendo le unità sanitarie turistiche e lavoriamo con il coordinamento di Bertolaso per il protocollo sicurezza. Incontreremo tutti il 3 mattina, compresi i responsabili degli aeroporti e dei porti; dal 5 giugno saremo operativi anche con la app, ma già dal 3 le persone potranno arrivare nell’Isola. Non ci saranno limitazioni negli ingressi ma soltanto i controlli col termoscanner agli arrivi a scali e stazioni. Il turista per primo ha il diritto di sentirsi accompagnato e il sistema sanitario per questo predisporrà una serie di presidi”.

