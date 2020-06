FUTURO CATANIA: tra campo e Tribunale, partito il conto alla rovescia

Giorni bollenti in casa Catania. Il 25 giugno ci ricorda la storica promozione in Serie A del 1983 con Sorrentino e compagni protagonisti, ma è anche il giorno in cui si riduce la tempistica per dimostrare, nell’ambito dell’ammissibilità della richiesta di concordato preventivo in bianco, di avere le carte in regola per presentare un piano di rientro idoneo a soddisfare l’interesse dei creditori. Inoltre l’Amministratore Unico Gianluca Astorina ha dato garanzie ai calciatori di ricevere le ormai famose mensilità di gennaio e febbraio entro il 30 giugno, data che potrebbe anche coincidere con l’esordio del Catania ai Play Off (dipende dall’esito della finale di Coppa Italia Serie C Ternana-Juventus U23).

Il pagamento degli stipendi però deve essere autorizzato senza che arrechi danno ai creditori, salvaguardando l’asset Catania. Proprio tale aspetto sarebbe stato oggetto di discussione mercoledì mattina in Tribunale, alla presenza di Astorina. Riferimenti anche al bando attraverso cui avviare la tanto attesa procedura competitiva, che vede la Sigi in prima fila per tentare l’acquisizione del Catania (ma attenzione ad eventuali altri soggetti interessati). Sigi attende novità su questo fronte, mostrandosi disponibile a fungere da garante del finanziamento di Finaria per il pagamento degli stipendi ed i costi da sostenere in chiave Play Off. Nel frattempo si prepara ad accogliere nuovi sponsor e soci di rilevante entità, oltre al preannunciato ingresso di Enrico Massimino.

Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, al momento non ci sarebbe il sentore che i calciatori si rifiutino di scendere in campo, ad eccezione di Di Molfetta che – come noto – non ha preso parte agli allenamenti a Torre del Grifo, almeno fino a questo momento. Ma è chiaro che la situazione va definita nei prossimi giorni, rasserenando gli animi dei giocatori stessi e fornendo valide garanzie al Tribunale nel contesto del concordato preventivo di cui sopra. Attenzione – allo scopo di non incappare in ulteriori penalità – a non sottovalutare la scadenza FIGC del 15 luglio, che si riferisce al pagamento degli stipendi relativi ai contratti ai minimi federali di marzo, aprile e maggio. Il conto alla rovescia è partito. Tra bando, mensilità da corrispondere, Play Off e salvezza della matricola in primis.

