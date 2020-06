FUTURO LUCARELLI: sondaggio chiuso, tifosi in larga maggioranza puntano su di lui

Quale futuro per mister Cristiano Lucarelli? La stragrande maggioranza dei votanti al sondaggio proposto nei giorni scorsi da TuttoCalcioCatania.com non nutre alcun dubbio in proposito: l’allenatore livornese, a prescindere dall’esito dei Play Off, va riconfermato sulla panchina etnea. Una percentuale composta dal 95% degli utenti spinge verso tale direzione. Praticamente la quasi totalità dei tifosi. Il restante 5% è invece formato da chi lo confermerebbe solo in caso di Play Off disputati ad alto livello (3%), e coloro i quali cambierebbero guida tecnica senza esitazione. Popolo rossazzurro abbastanza compatto nel ritenere Lucarelli un punto fermo da cui ripartire.

