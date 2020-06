MASCARA: “Formidabile il 4-0 a Palermo. Zenga, Mihajlovic e Marino grandi allenatori”

L’ex attaccante del Catania Giuseppe Mascara, durante il programma ‘Taca La Marca’ in onda su Radio Musica Television, si sofferma su vari aspetti tra cui l’incredibile gol da centrocampo a Palermo e gli allenatori che gli hanno lasciato il segno, come Zenga e Marino, avuti a Catania:

“Gol da centrocampo contro il Palermo? Non ebbi tempo di pensare, fu un colpo molto istintivo, studiavo le squadre avversarie e sapevo che Amelia giocava lontano dai pali. Fu una sensazione fantastica, soprattutto perché era un derby che affrontammo in un periodo non semplice. Sbancare Palermo in quel modo fu formidabile. Zenga? È molto preparato, deve limare alcuni dettagli che in passato lo hanno penalizzato, è molto carismatico e spesso in questo mestiere bisogna ascoltare un pò di più. A Cagliari può fare bene. Ho avuto la fortuna di avere grandi allenatori: Zenga, Mihajlovic, Mazzarri e tanti altri. Fui colpito molto da Pasquale Marino, poi la gestione dello spogliatoio di Mazzarri e la preparazione della partita di Mihajlovic. Ci vuole un’abilità personale e questo mi sta caratterizzando nella mia nuova carriera da allenatore. Mi piace e lo faccio con grande amore. Le mie mancate avventure estere? Ci sono stati dei contatti sia con il Manchester City che con il PSG. Avevo la famiglia con i bambini piccoli e non ho voluto stravolgere la vita, ho preferito rimanere a Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***