SERIE C – Auteri (all. Catanzaro): “Play Off dalle tante anomalie, vedi la situazione del Catania. Ci faremo trovare pronti”

Difficile fare previsioni ai Play Off, soprattutto quest’anno con numerose incognite. L’allenatore del Catanzaro Gaetano Auteri commenta le possibilità di vittoria della sua squadra, concedendo un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

“Per la B serve un’impresa, lo sappiamo. Cammino complicato, ma nel calcio mai dire mai, stiamo bene e ci faremo trovare pronti. Rispetto a 12 mesi fa l’organico è migliore, più completo, assortito, con più qualità ed esperienza. Ci sono voglia e grandi qualità, siamo molto competitivi sul piano tecnico, tattico e fisico a patto di avere, e non ho dubbi che l’avremo, una concentrazione elevata. Comunque, sarà indispensabile pure un po’ di buona sorte in questo breve torneo dalle varie anomalie, tipo la situazione del Catania e non solo. E’ una vera lotteria. Grazie al club, che si è mosso subito, siamo stati fra i primi in C ad organizzarci e ripartire. L’1 luglio saremo a puntino. Le porte chiuse? Altra anomalia, ma doverosa: fuori casa, per noi, potrebbe essere un piccolo vantaggio, ci stiamo preparando anche a questo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***