SERIE C – Fernandez (D.S. Virtus Francavilla): “Play Off, siamo convinti di poter fare bene”

Potrebbe essere la Virtus Francavilla il primo avversario del Catania ai Play Off. Dipenderà dall’esito della finale di Coppa Italia tra Juventus Under 23 e Ternana. I pugliesi venderanno cara la pelle, come si evince dalle dichiarazioni del Direttore Sportivo dei pugliesi Mariano Fernandez rilasciate a tuttomercatoweb.com:

“Abbiamo deciso, con il presidente, di fare questo ulteriore sforzo economico perché siamo convinti di poter fare bene, esattamente come stavamo facendo in campionato. E’ un risultato importante quello raggiunto, e credo che la squadra avrebbe potuto fare ancora meglio perché era in crescita. Ora dobbiamo fare di tutto per mettere i ragazzi nella condizione ideale per giocare al meglio gli spareggi. Vogliamo cercare di arrivare più avanti possibile”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***