SERIE C: 20 squadre su 28 preparano partecipazione ai Play Off

Via libera per lo svolgimento dei Play Off in Serie C? Attraverso quali modalità? La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, sottolineando che 20 squadre su 28 si starebbero preparando per partecipare agli spareggi promozione attendendo lunedì per capire quale sarà la formula e le graduatorie per stabilire il tabellone. Rilanciata l’ipotesi di disputare gare secche anziché di andata e ritorno. I Play Out dovrebbero invece giocarsi con la formula classica, ma si stanno studiando soluzioni alternative per le ultime in classifica che entrerebbero in gioco per evitare la retrocessione.

