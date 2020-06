TORRE DEL GRIFO: tema Play Off, ieri riunione fiume. Lucarelli a Catania

Secondo quanto rivela il quotidiano La Sicilia, ieri è stata una giornata caratterizzata da un incontro fiume a Torre del Grifo cominciata al mattino e protratta fino al tardo pomeriggio. Argomento, i Play Off. L’Amministratore Unico Astorina starebbe tentando in tutti i modi di partecipare in caso di chiamata, ma restano dubbi sulle modalità. Esistono i fondi a disposizione affinchè questo accada? I giocatori, dopo la messa in mora, saranno tutti regolarmente convocati? Come sostenere le spese per sanificazione e allenamenti con tamponi annessi? In parte potrebbe venire in soccorso l’istituzione del Fondo salva calcio stanziato dalla FIGC anche in favore dei club di Lega Pro. Intanto, sempre ieri, all’aeroporto di Catania è stato avvistato mister Cristiano Lucarelli. Anche lui, evidentemente, cerca di capire cosa si dovrà fare da qui ai prossimi giorni.

