VIRTUS FRANCAVILLA: i convocati per Catania e gli indisponibili

Mister Bruno Trocini ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di Catania. Out Pino, Gigliotti, Tchetchoua e lo squalificato Tiritiello. Questi i giocatori della Virtus francavilla a disposizione in vista del confronto di martedì sera in programma alle 20.30 allo stadio “Angelo Massimino”:

PORTIERI – Costa, Poluzzi;

DIFENSORI – Pambianchi, Delvino, Caporale, Marino, Sparandeo, Sarcinella;

CENTROCAMPISTI – Di Cosmo, Zenuni, Castorani, Mastropietro, Albertini, Nunzella, Setola, Risolo, Gallo;

ATTACCANTI – Vazquez, Perez, Baclet, Marozzi, Ekuban.

