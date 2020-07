SERIE C: Play Off, gli orari del Secondo Turno. Ternana-Catania alle 20.30

Domenica 5 luglio, squadre di Serie C in campo per la disputa del Secondo Turno dei Play Off (Fase del Girone). Ecco gli orari delle partite in programma:

GIRONE A

ALESSANDRIA – ROBUR SIENA Ore 20.30

GIRONE B

SUDTIROL – TRIESTINA Stadio Comunale, Bressanone Ore 20.00

PADOVA – FERALPISALO’ Ore 20.45

GIRONE C

POTENZA – CATANZARO Diretta RAI SPORT Ore 20.45

TERNANA – CATANIA Ore 20.30

