BIONDI: mercato, tante richieste ma addio al Catania non è scontato

Suonano le sirene di mercato per il gioiellino catanese di proprietà del Catania, Kevin Biondi. Dalla Lega Pro alla B, non mancano i pretendenti ed alcune piste portano persino a club del campionato di Serie A. Segno della bontà delle prestazioni offerte dal ragazzo classe 1999 in questa stagione, malgrado i mille ostacoli incontrati lungo il percorso. Il fatto che numerose società abbiano manifestato gradimento e curiosità nei suoi confronti, tuttavia, non garantisce la partenza da Catania nella sessione estiva del calciomercato. Soprattutto nel caso in cui la Sigi riuscisse a definire l’acquisto del club.

La SpA promossa da Fabio Pagliara crede molto, infatti, nel contributo dei giovani. Una eventuale ulteriore stagione di Biondi alle pendici dell’Etna potrebbe agevolare il suo processo di valorizzazione. Se fosse confermata l’ipotesi legata al tecnico Giuseppe Raffaele in direzione Catania, peraltro, sarebbe sinomimo di garanzia per la crescita dello stesso Biondi, che proprio alla corte di Raffaele fece un gran bene tra le fila di Igea Virtus ed ACR Messina.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***