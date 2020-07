CALCIO SICILIANO – Il Trapani non molla: 1-0 al Pescara e torna a sperare

Importantissima vittoria del Trapani che, a due giornate dalla conclusione del campionato cadetto, si porta a -3 dalla zona Play Out (Juve Stabia). Successo ottenuto per di più in uno scontro diretto contro il Pescara, attualmente a +4 dai granata. Finisce 1-0 il confronto allo stadio “Provinciale”. Decisivo il gol di Gregorio Luperini al 13′ del primo tempo. E’ dura salvarsi, ma la squadra guidata da Fabrizio Castori non getta la spugna e venderà cara la pelle fino alla fine sperando nell’impresa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***