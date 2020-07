CATANIA: la stagione 2019/2020 in numeri. Più di 50 gol fatti, 18 vittorie

Quadro statistico riepilogativo della stagione rossazzurra 2019/2020 recentemente conclusa con il beffardo pareggio di Terni che ha costretto il Catania ad abbandonare gli spareggi promozione. Numeri che fanno riferimento a tutte le gare stagionali (39), includendo quindi Coppa Italia e Play Off, oltre che i risultati della gestione Camplone sommati a quelli di Lucarelli. Naturalmente la media punti è stata calcolata sulla base delle partite di campionato disputate.

Totale gare di campionato giocate: 30

Totale gare di Coppa Italia giocate: 2

Totale gare di Coppa Italia Serie C giocate: 5

Totale gare di Play Off giocate: 2

Vittorie: 18

Pareggi : 10

Sconfitte: 11

Vittorie in casa/trasferta: 11/7

Pareggi in casa/trasferta: 7/3

Sconfitte in casa/trasferta: 1/10

Gare senza gol all’attivo: 12

Gare con porta inviolata: 14

Vittorie con più di un gol di scarto: 5

Sconfitte con più di un gol di scarto: 8

Vittoria con più gol fatti: Avellino 3-6 Catania

Sconfitta con più gol subiti: Vibonese 5-0 Catania

Gol fatti: 51

Gol subiti: 46

Differenza reti stagionale: +5

Gol fatti in casa/trasferta: 26/25

Gol subiti in casa/trasferta: 11/35

Punti: 47 (45 con penalizzazione -2)

Punti in casa/trasferta: 30/17

Media punti a partita: 1.57 (su 30 gare)

Media punti a partita in casa/trasferta: 2.00/1.13 (su 15 gare)

Migliore marcatore: Andrea Mazzarani (7)

Migliore assist-man: Davide Di Molfetta (5)

Calciatore con più ammonizioni in campionato: Tommaso Silvestri (7)

Calciatore con più espulsioni in campionato: Giuseppe Rizzo, Jacopo Dall’Oglio (2)

Calciatore con più presenze in stagione: Tommaso Silvestri (37)

