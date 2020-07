CORONAVIRUS A CATANIA: Avviso per presentare istanza per accedere al Bonus Spesa

Si porta a conoscenza della cittadinanza l’Avviso per la presentazione delle istanze per accedere al Buono Spesa, finanziato dalla Regione Siciliana per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non possono fare fronte con risorse proprie ad esigenze primarie, per il permanere dello stato di emergenza sanitaria a seguito della pandemia COVID 19.

Il buono spesa/voucher sarà corrisposto per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo assegnato al Comune, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, con le seguenti modalità e condizioni:

a) L’istanza potrà essere validamente presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, residente nel Comune, il cui nucleo familiare presenta le seguenti condizioni;

b) non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere;

c) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);

d) nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati; in tal caso, allo stesso potrà essere attribuita la differenza tra l’importo massimo previsto dal presente Avviso e l’importo percepito a valere sui precedenti benefici;

e) non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, superano i parametri economici prima indicati;

f) le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza”.

L’istanza di ammissione si presenta esclusivamente on line, accedendo al modulo di adesione, reperibile cliccando sul link https://www.buonospesa-catania.it/ con le modalità indicate nelle istruzioni operative allegate.

Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza, potrà, eventualmente, richiedere telefonicamente un appuntamento agli Uffici di Servizio Sociale del Comune, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 fino alle ore 13,00.

Gli uffici comunali, in questa fase, saranno supportati da operatori delle Associazioni del Terzo Settore e di Volontariato, che hanno manifestato la propria collaborazione.

Centro Multizonale N.1 – Centro Storico

095 – 7422656 /095 – 7422638

Centro Multizonale N.2 – Ognina – Picanello – Stazione – Vulcania – Borgo – Sanzio

095 – 0938814/ 095 –0938810 / 095 – 0938812/ 095 – 0938811

Centro Multizonale N.3 – Barriera – Canalicchio – S. Giovanni Galermo

095 – 81837335 / 095 – 7504338 / 095 – 81837314

Centro Multizonale N.4 – Monte Po – Nesima – S.Giorgio – Librino

095 – 484156 / 095 – 7504338 / 095 – 81837332

Si informa la cittadinanza che, data la complessità del lavoro da avviare, nel rispetto delle procedure di verifica delle dichiarazioni rese dai richiedenti, il buono spesa sarà fruibile solamente dopo la seconda metà del mese di settembre.

