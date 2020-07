FUTURO CATANIA: presentazione offerta, ci siamo. Giovedì l’udienza decisiva

Ore importanti, quelle che separano la Sigi (ed eventuali altri soggetti) dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte finalizzate ad acquisire il Calcio Catania tramite procedimento competitivo. C’è tempo entro le ore 12.00 di oggi, mercoledì 22 luglio, per il deposito presso la cancelleria fallimentare del Tribunale etneo. Offerte che, nel caso in cui venissero presentate in formato cartaceo, dovranno essere contenute in duplice busta chiusa. Indicando sulla prima busta le sole generalità di chi presenta l’offerta, il nome del Giudice delegato e la data della vendita; all’interno occorrerà inserire una seconda busta anch’essa sigillata e contenente l’offerta, che invece recherà l’indicazione del numero della procedura e del bene per cui viene fatta l’offerta. Nel caso in cui si optasse per l’invio telematico, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con posta elettronica certificata.

Ai fini della validità della proposta, necessario trasmettere ogni documento utile a identificare l’offerente; la ricevuta di bonifico del deposito cauzionale infruttifero (5% del prezzo base d’asta); il certificato camerale ordinario aggiornato, la dichiarazione da parte dell’offerente di non essere interdetto, inabilitato o fallito; idonea attestazione da parte di primario istituto bancario o società di revisione contabile sulla capacità patrimoniale a sostenere il peso inerente la conclusione e l’esecuzione degli obblighi derivanti dall’aggiudicazione; l’offerta irrevocabile e non condizionata.

Tra i requisiti sopra indicati, un punto fondamentale è rappresentato dal bonifico del deposito cauzionale infruttifero. Una cifra superiore a 60mila euro che la Sigi ha già sborsato. Adesso non resta che completare l’iter, facendosi trovare pronti all’appuntamento di giovedì 23 per l’apertura delle buste, sapendo di dovere incrementare il valore dell’offerta qualora si presentassero dei concorrenti (Tacopina e/o altri) con un aumento minimo di 25mila euro rispetto alla cifra di 1.304.000 come base d’asta. Attesa crescente, si avvicina il giorno della verità sul futuro del Calcio Catania 1946.

