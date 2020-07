LUCARELLI: quale futuro per il tecnico livornese?

Cristiano Lucarelli proseguirà l’avventura sulla panchina del Catania, rispettando il contratto in scadenza a giugno 2021, oppure lascerà la sponda rossazzurra della Sicilia? Conclusa l’esperienza ai Play Off con l’amara eliminazione ad opera della Ternana, Lucarelli attende novità sul proprio futuro. Dipenderà dai nuovi proprietari del club, aspettando l’esito della procedura competitiva, e soprattutto dalle ambizioni e condizioni in vista della prossima stagione. Il tecnico livornese vorrebbe contare su un organico molto competitivo e, intanto, dal canto suo consiglia di non stravolgere la rosa. I tifosi, invece, nelle scorse settimane – attraverso un nostro sondaggio – avevano chiaramente espresso la propria preferenza a beneficio della riconferma di Lucarelli. Vedremo se il progetto rossazzurro ripartirà da lui o da una guida tecnica differente.

