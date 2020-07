SERIE B – Sebastiani (Pres. Pescara): “Sottil ha fatto la giusta gavetta, puntiamo sulla sua esperienza”

Ai microfoni di Rete 8, il Presidente del Pescara Daniele Sebastiani spiega perchè la società ha ritenuto opportuno puntare sull’ex tecnico rossazzurro Andrea Sottil:

“Quando ci fu l’allontanamento di Zauri si era pensato già a lui, poi non se n’è fatto nulla e siamo tornati su Sottil. Ha l’entusiasmo giusto, misurandosi con una piazza importante. Allenatore partito dal basso che ha vinto campionati. Si è preso anche la responsabilità di non continuare in una piazza dove aveva fatto benissimo come Livorno per cercare di fare ancora meglio a Catania. Poi sappiamo tutti i problemi in Sicilia. E’ un tecnico che ha fatto la giusta gavetta, mi auguro possa mettere al servizio della squadra la sua esperienza. Accordo per sei partite soltanto, poi si vedrà. Sono stato molto chiaro con lui. Cerchiamo di toglierci prima possibile da questa situazione di classifica che non è simpatica, poi vedremo”.

