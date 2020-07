MASCHIO (Tutto C): “Capolavoro Lucarelli, chi pensava ad un Catania distratto dovrà affilare le armi”

Il collega Tommaso Maschio non sottovaluta il Catania ai Play Off, sottolineando attraverso un editoriale redatto per tuttoc.com “il periodo molto complicato con i noti problemi societari e un passaggio di proprietà che non si concretizza, che sono andati a ricadere anche sul campo con diversi addii – gli ultimi tre proprio a poche ore dalla gara – che hanno tolto uomini a Lucarelli. Il tecnico toscano ha però fatto un capolavoro a compattare il gruppo, non farlo demoralizzare neanche dopo il 2-0 della Virtus Francavilla, e dargli quella mentalità vincente che solo può farti rimontare e vincere una partita complicatissima”. “Dove possa arrivare questo Catania – aggiunge – non è dato saperlo, ma se qualcuno pensava di trovare una squadra con la spina staccata o distratta da altri pensieri si sbagliava di grosso e dovrà affilare le armi per avere la meglio degli etnei”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***