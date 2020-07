ROSINA: l’ex Catania decide di lasciare il calcio giocato

“Dico stop, lascio il calcio. Comincia un nuova vita, fatta di famiglia, affetti. Mi sono iscritto all’università, ho sostenuto cinque esami, frequento il corso di laurea in Economia e gestione immobiliare”. Con queste parole rilasciate a Il Mattino, l’ex attaccante del Catania Alessandro Rosina annuncia di dire addio al calcio giocato all’età di 36 anni. Nelle ultime stagioni ha indossato la casacca della Salernitana, dopo avere militato tra le fila del Catania.

A proposito dell’esperienza in rossazzurro, caratterizzata da 8 reti all’attivo in Serie B su un totale di 37 apparizioni, Rosina non la concluse nel migliore dei modi. Quattro anni fa gli ultras si scagliarono contro di lui per avere chiesto una corposa buonuscita al club dell’Elefante, nell’ambito del trasferimento alla Salernitana. “E’ stata la trattativa più lunga della mia carriera. Avevamo l’accordo il 13 luglio, ma ci è voluto più di un mese per liberarmi dal Catania. Per fortuna è andata bene”, dichiarò Rosina a mezzo stampa.

