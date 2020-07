VERSO TERNANA – CATANIA: i rossoverdi non perdono al “Liberati” dal 16 febbraio

Ternana a secco di vittorie da mesi. La formazione umbra, in vista del confronto casalingo col Catania, non vince in competizioni ufficiali dal 29 gennaio proprio contro i rossazzurri. Allora finì 2-0 per i rossoverdi in Coppa Italia con la squadra etnea che sprecò abbastanza in zona gol pagando a caro prezzo alcune ingenuità difensive. Il Catania, dal canto suo, proverà a sfatare il tabù stagionale che non lo ha mai visto vittorioso in varie occasioni contro gli umbri quest’anno. L’ultima sconfitta interna per la Ternana risale, infine, al 16 febbraio scorso: risultato finale 0-2 contro la Virtus Francavilla, reti di Vazquez e Marino.

