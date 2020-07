SERIE A – Atalanta, polemica con tifoso Napoli: “Terrone del c****!”

Episodio polemico accaduto qualche ora fa a Treviglio, stazione nei pressi del centro sportivo di Zingonia. Mentre l’Atalanta era in partenza per Torino, in vista del match con la Juventus, un tifoso del Napoli si è rivolto al tecnico Gasperini provocandolo con una domanda polemica: “Mister, dopo 10 anni ve la giocate la partita o gliela regalate come al solito?”. Gasperini ha risposto “Pedala, cog*****” ricevendo l’appoggio di un membro dello staff atalantino, il quale ha urlato al tifoso “terrone del cazzo”.

VIDEO YOUTUBE – POLEMICA CON IL TIFOSO NAPOLETANO

