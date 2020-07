SERIE C: Play Off, ecco le gare valide per il Secondo Turno Nazionale. Ternana di scena a Bari

Sono rimaste in otto squadre a competere per la conquista dell’ultimo posto disponibile per l’approdo in B dopo le promozioni direttamente acquisite da Monza, Vicenza e Reggina. Nella sede fiorentina della Lega Pro è stato effettuato il sorteggio degli accoppiamenti del Secondo Turno della Fase Nazionale dei Play Off di Serie C. Ecco il quadro completo:

Reggio Audace – Potenza

Carpi – Novara

Bari – Ternana

Carrarese – Juventus U23

La vincente di Carpi-Novara sfiderà quella di Reggio Audace e Potenza. Dall’altra parte del tabellone si affronteranno le vincenti di Bari-Ternana e Carrarese-Juventus U23.

