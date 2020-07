SERIE A – Zenga (all. Cagliari) ribadisce: “Lasciare Catania errore clamoroso”

Più volte, nel corso degli anni, Walter Zenga si rammarica per non avere proseguito il percorso sulla panchina del Catania. Lo ribadisce ai microfoni di Sky Sport, dopo il pareggio a reti bianche maturato contro il Lecce in occasione della sua 100/a gara da allenatore in Serie A:

“Ho fatto straordinarie esperienze di vita in giro per il mondo, anche in posti non a 5 stelle. Ho anche commesso l’errore clamoroso di lasciare Catania, con l’elmetto a farmi indicare la strada. Bisogna sempre prendere esempio dai propri errori e migliorarsi. A 60 anni continuo ad aggiornarmi e spero di continuare ad allenare, se lo meriterò”.

