CALAIO’: “Ho giocato nel Catania, per questo molti palermitani mi vedono come un traditore…”

L’ex attaccante Emanuele Calaiò, oggi responsabile del settore giovanile della Salernitana, è intervenuto in diretta nel corso di ‘Stadio Aperto’, trasmissione di TMW Radio. Tra gli argomenti toccati da Calaiò, il fatto di non avere indossato la casacca rosanero pur essendo palermitano:

“Ho sempre voluto fare un anno nella squadra della mia città, purtroppo non ci sono mai riuscito. La mattina stessa che firmai col Napoli mi chiamò il Palermo, ma ormai avevo già dato la mia parola. So poi quanto sia dura per un palermitano giocare a Palermo per le tante responsabilità di una piazza molto esigente. Poi ero vicino al club rosanero ma Zamparini non mi ha voluto perchè non voleva palermitani in squadra. Molti tifosi mi dicono che ho tradito, andando a giocare anche a Catania, ma non sanno bene come sono andate le cose”.

