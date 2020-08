CALCIO SICILIANO: conferme su Saraniti. Niente Catania, va a Palermo

Come riportato nei giorni scorsi, Andrea Saraniti ha messo in cima alle preferenze l’ipotesi di un trasferimento a Palermo, squadra della sua città. Reduce dall’esperienza in prestito al Vicenza, per l’attaccante di proprietà del Lecce si erano registrati gli ennesimi rumors di mercato che lo accostavano anche al Catania, squadra in cui peraltro ha militato nelle giovanili. Il futuro di Saraniti, però, sarà nella sponda rosanero della Sicilia come da lui tanto desiderato. Il giocatore è già a Palermo per sostenere le visite mediche di rito.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***