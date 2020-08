CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Gabriele Capanni, statistiche del talento di scuola milanista

Arrivato in punta di piedi a Catania l’ultimo giorno dello scorso calciomercato di riparazione, Gabriele Capanni in maglia rossazzurra ha espresso il proprio talento tutte le volte in cui è stato chiamato in causa da mister Cristiano Lucarelli. Il ragazzo, cresciuto nelle giovanili del Milan e transitato brevemente dal Novara, non ha deluso la fiducia riposta dal tecnico livornese, deciso ad affidarsi ai giovani nel tentativo di consolidare l’identità tattica di questa squadra.

Dopo aver esordito contro il Monopoli il 2 febbraio scorso in occasione della gara persa in casa per 0-2, Capanni ha giocato altre 8 partite ufficiali, restando in campo 405 minuti così suddivisi: 260′ in campionato, 130′ ai play-off e 15′ in Coppa Italia di Serie C. Il ragazzo è stato prevalentemente impiegato sulla trequarti come esterno offensivo, sorprendendo per la spregiudicatezza con cui ha interpretato il ruolo. Riguardo al suo futuro, da un lato non è da escludere un suo ritorno in Sicilia (sempre con la formula del prestito), ma al tempo stesso è alta la volontà di testare le legittime ambizioni personali in un club di categoria superiore.

