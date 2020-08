CATANIA: iscrizione, pratica sostanzialmente pronta. Poi l’ufficialità del nuovo allenatore

Il futuro Presidente del Catania Gaetano Nicolosi aveva sottolineato che la squadra sarebbe stata già formalmente iscritta oggi, martedì 4 agosto. In realtà tutti i passaggi verranno completati nelle prossime ore, entro la scadenza del termine per presentare la documentazione integrale. Nella sostanza, comunque, il percorso può ormai considerarsi concluso. La fideiussione è stata presentata, effettuando la quasi totalità degli adempimenti necessari.

I legali rappresentanti di Sigi hanno continuato a lavorare incessantemente. Si pensava di anticipare un pò i tempi ma, da un punto di vista formale, la richiesta di uscita dal concordato preventivo – che bloccava l’iter per l’iscrizione – è stata accolta dal Tribunale solo in data odierna. Una volta ufficializzata l’iscrizione al campionato di Serie C 2020/21 si procederà con l’ufficialità della nuova guida tecnica. Giuseppe Raffaele ha comunicato al Potenza la volontà di non proseguire il rapporto con il club lucano e continua ad essere in pole per la panchina del Catania, con cui dovrebbe sottoscrivere un contratto di durata biennale prendendo il posto di Cristiano Lucarelli, a sua volta diretto alla Ternana.

