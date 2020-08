CATANIA: non solo Palermo, si riavvicina anche il derby col Trapani. I precedenti

Due mesi fa parlammo del ritorno del derby siculo per eccellenza Catania-Palermo. Gara da sempre affascinante per il calcio della nostra regione, una sfida molto sentita disputata l’ultima volta sette anni fa: 1-1 in Serie A con reti di Barrientos ed Ilicic, rosanero che conclusero la stagione in zona retrocessione. Adesso che il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso presentato dal Trapani – che proverà comunque a far valere le proprie ragioni seguendo la strada del TAR – in vista della prossima stagione si aprono le porte anche per il rinnovato derby tra rossazzurri e granata. Sfida caratterizzata da un bel gemellaggio per entrambe le tifoserie, aventi in comune la rivalità sportiva con la sponda rosanero della Sicilia.

Se nei confronti storici con il Palermo il bilancio attuale è di 84 partite disputate con una prevalenza di pareggi (39). 25 vittorie conseguite dai palermitani e 20 le affermazioni di marca etnea con complessive 97 reti per il Palermo e 89 in favore del Catania, contro il Trapani il ruolino di marcia è il seguente: 15 vittorie catanesi, 8 risultati di parità, 9 successi in favore del Trapani, 55 gol rossazzurri e 32 centri granata su 32 gare. L’ultima occasione che vide Catania e Trapani confrontarsi in competizioni ufficiali risale ai Play Off del 2019. Spareggi amari per la squadra dell’Elefante che venne eliminata in conseguenza del doppio pareggio consecutivo acquisito: non bastarono agli etnei le marcature di Lodi (doppietta) e Curiale. Trapani in gol, invece, con Tulli, Ferretti e Taugourdeau.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***