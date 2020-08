CATANIA: Raffaele, prima della firma la risoluzione del contratto col Potenza

Ore calde per determinare la nuova guida tecnica in casa Catania. Dopo avere depositato la domanda d’iscrizione al campionato, in attesa del parere decisivo della Covisoc, i rossazzurri faranno sottoscrivere un accordo presumibilmente biennale a Giuseppe Raffaele. A meno di sorprese dell’ultim’ora sarà lui l’allenatore del Catania in sostituzione di Cristiano Lucarelli, a sua volta diretto alla Ternana.

Raffaele, come già riportato a più riprese nei giorni scorsi, ha già comunicato al Potenza la volontà di lasciare il club. Prima di firmare con il Catania deve però assicurarsi di risolvere il contratto che lo vincola ancora ai lucani fino a giugno 2021. Poi ci si potrà tuffare a 360 gradi sul mercato, lavorando in piena sinergia con la struttura tecnica per l’allestimento della rosa. Nel frattempo si avvicina la presentazione del nuovo organigramma rossazzurro, successivamente verrà ufficializzato il Consiglio d’Amministrazione.

