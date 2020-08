SERIE C: al momento previste due riammissioni ed un ripescaggio

Da quel che risulta oggi, in attesa del responso definitivo della Covisoc che analizzerà tutte le domande d’iscrizione al campionato di Serie C, tre squadre non parteciperanno al prossimo torneo di Lega Pro. Trattasi di Campodarsego, Robur Siena e Sicula Leonzio. I veneti lasceranno il posto ai secondi classificati del proprio girone di Serie D, il Legnago, favorito per il ripescaggio rispetto al Savoia. Per quanto riguarda i due club bianconeri, invece, si va verso la riammissione di Giana Erminio e Ravenna. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni anche con le società retrocesse dalla C, che avranno tempo per iscriversi fino al 24 agosto. Resta da chiarire, inoltre, la situazione di Bitonto e Picerno per via delle indagini legate ad una presunta combine di due stagioni addietro.

