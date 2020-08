CATANIA: una settimana all’inizio del ritiro con alcune priorità da soddisfare

Il 18 agosto scatterà il ritiro precampionato del Catania a Torre del Grifo, a poco più di un mese di distanza dall’ultima gara della stagione 2019/20, coincidente con l’immeritata eliminazione dai Play Off a Terni. Smaltita la delusione per l’ennesimo tentativo fallito di vincere gli spareggi promozione ed ufficializzato il passaggio di consegne a beneficio di Sigi, nei prossimi giorni ci saranno alcune importanti priorità da soddisfare. Questo mentre si attende entro e non oltre giovedì la comunicazione dell’ufficialità dell’iscrizione al prossimo campionato da parte della Covisoc.

Fondamentale, innanzitutto, il capitolo allenatore. Mister Giuseppe Raffaele è l’unico obiettivo realmente inseguito dalla proprietà. Altri due-tre profili di allenatori sono stati tenuti in considerazione qualora, a sorpresa, l’ingaggio del tecnico siciliano sfumasse ma non crediamo sia il caso di allarmarsi. Raffaele risolverà formalmente il suo contratto con il Potenza, per poi legarsi al Catania. Questione di tempo. Altra priorità è rappresentata dalla valutazione complessiva da effettuare sui giocatori attualmente sotto contratto. Prima di concentrare ogni attenzione sui neo acquisti, infatti, bisogna avere l’esatta contezza di chi resta e chi parte.

A partire da capitan Marco Biagianti, l’area tecnica avà un confronto diretto con ciascun giocatore facente parte della rosa attuale. Sapendo che alcuni elementi usciranno dal progetto a causa degli elevati costi di gestione. Altri perchè non rientranti nei piani societari. Per altri si tratterà invece il rinnovo, Kevin Biondi su tutti. Non sarà semplice procedere con la risoluzione di contratti particolarmente onerosi. Problematica che riguarda anche alcuni componenti dello staff dirigenziale, su tutti Pietro Lo Monaco, ancora formalmente legato al Catania. Le soluzioni in qualche modo si troveranno. Soltanto in una fase successiva la dirigenza proseguirà con la chiusura delle operazioni di mercato in entrata con già diversi profili sondati, dal reparto di difesa all’attacco.

