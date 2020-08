CATANIA: dalla difesa all’attacco, il punto sul mercato

Sta per volgere al termine una nuova settimana intensa per il Catania. Fermento sul fronte societario ma anche per quanto concerne lo sviluppo delle strategie di calciomercato in vista della stagione 2020/21. Facciamo il punto della situazione relativamente ad ogni reparto della squadra:

PORTIERI

Vicino l’addio al Catania di Jacopo Furlan, che ha mercato in Serie C ed in particolare nel girone C. Il portiere ex Catanzaro non dovrebbe far parte del progetto rossazzurro mentre c’è la possibilità che lo spagnolo Miguel Ángel Martínez prosegua l’avventura ai piedi dell’Etna. Potrebbe essere affiancato da un portiere Over che ben conosce il campionato.

DIFESA

Il potentino Luigi Silvestri piace al tecnico Giuseppe Raffaele, ma è difficile che la società del Presidente Salvatore Caiata se ne privi. A meno di condizioni economiche vantaggiose per i lucani. Tommaso Silvestri verso la permanenza. Stando alle parole del procuratore, Giovanni Pinto dovrebbe restare. Incerta la posizione di Moïse Emmanuel Mbende che piace a qualche club di Lega Pro (Viterbese in primis) ma anche di B. Valutazioni in corso su Lorenzo Saporetti, che possedendo caratteristiche sia da centrale che da terzino, potrebbe anche convincere il mister a non lasciare Catania dopo un’annata sfortunata. In entrata, sulle corsie laterali, ipotesi Mariano Del Col (Vibonese), Vedran Celjak (lo era prima che si trasferisse al Lecco), Andrea Zanchi (ex Matera), Allan Blaze (ex Rende), Ciro Panico (Potenza) e Fabio Tito (ex Casertana). Andrea Giosa, ceduto al Monopoli, non è mai stata una pista calda. Piace il centrale Stefano Scognamillo (Trapani), ma c’è il forte pressing dell’Avellino. Si pensa al ritorno di Edoardo Blondett, ma il Catanzaro pare vicino al raggiungimento di un accordo. Il promettente difensore Salvatore Simone Pino verso la Lazio in prestito con diritto di riscatto.

CENTROCAMPO

Dopo avere perfezionato la risoluzione consensuale con Federico Angiulli, tornato alla Sambenedettese, si valuta il futuro di Nana Welbeck, Francesco Salandria, Bruno Vicente e Jacopo Dall’Oglio. Quest’ultimo è il maggiore indiziato a lasciare Catania. Verso l’addio anche Andrea Mazzarani. Marco Biagianti ancora in trattativa per la firma di un eventuale contratto annuale o la possibilità di ricoprire un ruolo interno alla società. Kevin Biondi, che con Raffaele in panchina ha spesso giocato a centrocampo, dovrebbe essere al centro del progetto ma si rivelerà necessario il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno. Proposto Alberto De Francesco della Reggina e non dispiacerebbe un centrocampista dai piedi buoni come Antonio Vacca (Venezia). Graditi a Raffaele i profili di Santo D’Angelo (Livorno), Marco Palermo (ex Sicula Leonzio, ma pesa la squalifica da scontare) e Andrea Migliorini (con trascorsi nella Cavese). Occhio ad 1-2 profili Under che potrebbero essere tesserati nei prossimi giorni.

ATTACCO

Emanuele Pecorino non si muove. Idem Alessio Curcio, come ribadito dal procuratore. Possibile prestito per Gian Marco Distefano, mentre Maks Barisic (in contatto con il Carpi) e Davis Curiale sono sul mercato. Raffaele riflette su Kalifa Manneh che, dal canto suo, spera di non essere ceduto per provare a rilanciarsi dopo una stagione deficitaria e, magari, riconquistare un posto tra i convocati nella Nazionale del Gambia. In entrata, complicato arrivare a Jacopo Murano per una serie di motivi ed il Catania ha rinunciato a Facundo Lescano, fresco di triennale firmato con la Sambenedettese. Idee Alessandro Gatto (ex Lecce e Verona) e Saveriano Infantino (Carrarese). Tra le ipotesi anche Gabriele Capanni (Milan, sarebbe un ritorno), Simone Russini (Cesena), Sebastiano Longo, Davis Mensah (Triestina) e Francesco Golfo (entrambi di proprietà del Parma). Freddina la pista Andrea Di Grazia, completamente fantasioso il nome di Gennaro Tutino del Napoli (ingaggio difficilissimo da sostenere per molti club cadetti, figuriamoci in C) e non ci risulta percorribile la pista che porta a Stefano Pettinari (Trapani). Si lavora per Manuel Sarao (Reggina) ma l’elenco di punte centrali valutate dal Catania è lungo. Nomi? L’ultimo è quello dell’argentino Sergio Nicolas Bubas (Vibonese). Tra gli altri profili spicca Michele Volpe (Frosinone), che però temporeggia nella speranza di ritagliarsi uno spazio in Serie B. Si è proposto Gianluca Litteri. Come anticipato dalla nostra redazione, contatti per Michele Vano (Carpi). Ma sia in B che in C sono numerosi gli attaccanti sondati dal Catania.

