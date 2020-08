DA ‘LA SICILIA’ – CALCIO CATANESE: Biancavilla, si cerca un forte difensore. Paternò, Catalano ha le idee chiare. Il mercato delle serie inferiori

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Lavoro a pieno ritmo per il Biancavilla, agli ordini del tecnico Nicola Basile nel ritiro di Scordia. Sabato la squadra ha disputato un’amichevole a Siracusa regolando il Priolo, squadra di Promozione, con due reti su rigore di Abate e Sciacca. Dopo il recente ingaggio del centrocampista Gabriele Aprile – ex Acireale, Akragas e Noto già aggregatosi al ritiro – il Direttore Sportivo Salvatore Castorina è alle prese con alcune trattative per assicurare alla squadra un forte difensore.

A Paternò, l’allenatore Gaetano Catalano ha le idee chiare: “So ciò che voglio – dice – Lavorare all’inizio ti permette d’inculare meglio le idee tattiche. Il nostro obiettivo? Prima pensiamo a salvarci, poi potremo divertirci”. Sul fronte infermeria si segnala che Scapellato è vicino alla forma migliore e che Cocuzza si allena ancora a parte ma già cominciato a correre prendendo confidenza con il pallone.

Focalizzando l’attenzione sul calciomercato delle serie inferiori per i club della provincia di Catania, il Giarre si assicura il giovane esterno Ivan Nicolosi. Stefano Caruso nuovo numero uno dell’Atletico Catania (si tratta di un ritorno). L’attaccante Salvo Musumeci ed il portiere Tommaso Palermo restano a Bronte. In casa Gymnica Scordia, torna il centrocampista Mimmo Provenzano per contribuire alla rinascita del calcio scordiense.

Il Citta di Misterbianco potenzia il parco giovani. Il San Gregorio si rafforza con Andrea Grasso, Alessandro Finocchiaro, Peppe Rasà, Peppe Garufi, Alessandro De Carlo, Arturo Strano e Mario Benivegna. L’Fc Motta rinnova il rapporto con il difensore Giovanni Nicolosi. Il Caltagirone ha definito le trattative con il portiere Damiano Cusumano, i difensori Stefano Cinnirella e Ciccio Travaglianti, i centrocampisti Gabriele Manuello, Fabio Di Benedetto, Giuseppe Conti e Salvatore Vicino, gli attaccanti Edoardo Iannizzotto e Stefano Marchese. Allenatore dell’Asd Città di Palagonia, infine, sarà Pierluigi Santonocito.

