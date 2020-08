DA ‘LA SICILIA’: Raffaele al 90% nuovo allenatore del Catania, attesa per l’udienza in Tribunale

Il nuovo tecnico del Catania sarà al 90% Giuseppe Raffaele che ha già rescisso il contratto e porterà con sè in Sicilia l’inseparabile collaboratore tecnico Francesco Trimarchi. E’ quanto si legge sul quotidiano locale. E stamattina è in programma l’udienza cruciale in Tribunale per esaminare la richiesta della Sigi di uscire dal concordato. Questo mentre si registrano richieste per alcuni giocatori quando si avvicina il 5 agosto, termine ultimo per presentare la domanda d’iscrizione al prossimo campionato.

In merito all’effettuazione di nuovi acquisti Maurizio Pellegrino, futuro Direttore Generale, ha ammesso di sentirsi tranquillo solo dopo mercoledì per intervenire. Sul fronte societario, nelle prossime ore un gruppo d’imprenditori dovrebbe aderire al progetto Sigi. Intanto, a conferma del cuore grande dei tifosi rossazzurri, un manager catanese che vive in Lussemburgo ha effettuato un bonifico di 3mila euro a sostegno del Calcio Catania. Un gesto d’amore vero, in cui la somma da versare ha poca importanza ma conta la passione per il Catania.

