PREMIO USSI ESTATE: Catania e Palermo tra i premiati

Lunedì 24 agosto si terrà, a Riposto, nel settecentesco Palazzo Vigo di Torre Archirafi la quinta edizione del Premio Ussi Estate, la manifestazione che ogni anno assegna i riconoscimenti agli atleti e ai tecnici che si sono messi in evidenza nel corso della stagione agonistica. Tra i premiati anche il Palermo Footbal Club, per la promozione dei rosanero in Serie C ottenuta nel primo anno della rinasciata dopo la radiazione, e Fabio Pagliara con Maurizio Pellegrino per avere salvato lo storico titolo sportivo del Calcio Catania.

Ecco l’elenco degli altri premiati e le rispettive motivazioni:

Giarre (calcio) per la vittoria in Coppa Italia di Eccellenza

Samuele Burgo (canoa) per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo

Roberta Catania (canoa polo) per il triplete con la Polisportiva Canottieri Catania

Elena Armeli (canottaggio) per i due titoli italiani con il Telimar Palermo

Cinzia Bizzi (giornalista) per la professionalità alla guida dell’ufficio stampa della squadra di calcio del Trapani

Asd Surf Competition Fiumefreddo (pesca sportiva) per i diversi successi a tutti i livelli, individuali, di coppia e per club

Ca.Sub Catania (agonismo subacqueo) per essere stati fra i pionieri della disciplina

Asd Jonia Calcio, per l’impegno sociale

