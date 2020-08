MAXI LOPEZ – l’ex Catania neo acquisto della Sambenedettese: “Cercavo un posto così, progetto bello e ambizioso”

Prime dichiarazioni ufficiali da calciatore della Sambenedettese per l’ex Catania Maxi Lopez, entusiasta della nuova avventura in rossoblu:

“Ho trovato un gruppo stupendo che ha tanta fame e voglia di crescere, un allenatore con delle idee molto valide che mi piace. Prima di accettare la proposta del club mi sono informato un pò. Quando mi è stato detto che si trattasse di una piazza calda e ci fosse un buon progetto a lungo termine ho accettato. Cercavo un posto così, lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi e speriamo siano importanti. I tifosi mi hanno accolto molto bene. Quando la gente è vicina alla squadra è qualcosa in più, l’ho vissuto in Sudamerica, in Brasile, in Italia ed in piazze calde del Sud. Questo rappresenta un piccolo vantaggio da sfruttare. Io proverò a dare sempre una mano ai compagni, mettendomi a disposizione perchè è con loro che raggiungeremo gli obiettivi. Ci sono tanti giovani che devono imparare. Può essere un anno importante questo, i tifosi possono crederci perchè si sta formando un progetto bello e ambizioso”.

